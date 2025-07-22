Учёные выяснили, что любимые ТВ-программы собак связаны с их темпераментом

Учёные выяснили, что любимые ТВ-программы собак связаны с их темпераментомОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports
Собаки в целом видят мир не так, как люди. У них дихроматическое цветовое зрение, то есть в их глазах только два типа цветочувствительных колбочек, а у большинства из нас их три.
Чтобы выяснить, как собаки воспринимают ТВ-программы, учёные разослали опросы через соцсети и по электронной почте. В итоге они получили ответы от 453 владельцев собак в США. Хозяева сообщили, что их щенки проявили как минимум некоторый интерес к животным на экране. При этом 45% животных реагировали на изображения или звуки других собак.
Также, по словам владельцев псов, более возбудимые собаки имели тенденцию следить за движущимися объектами на экране, особенно если там были животные. Более тревожные собаки негативно реагировали на дверной звонок или открывание дверей, когда слышали их в телевизоре.
Кроме того, собаки могут воспринимать телевизор так же, как и их хозяева. Например, они могут с восторгом смотреть какую-то игру, только потому что так делаете вы.