Учёные выяснили, что любимые ТВ-программы собак связаны с их темпераментом

Собаки в целом видят мир не так, как люди. У них дихроматическое цветовое зрение, то есть в их глазах только два типа цветочувствительных колбочек, а у большинства из нас их три.

Чтобы выяснить, как собаки воспринимают ТВ-программы, учёные разослали опросы через соцсети и по электронной почте. В итоге они получили ответы от 453 владельцев собак в США. Хозяева сообщили, что их щенки проявили как минимум некоторый интерес к животным на экране. При этом 45% животных реагировали на изображения или звуки других собак.