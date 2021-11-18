Учёные выяснили, что люди выбирают цвет одежды в зависимости от цвета кожи

Согласно данным, опубликованным в журнале Perception/i-Perception 15 ноября, одним из важных факторов при выборе того или иного цвета одежды для людей является цвет кожи. При этом люди часто предпочитают выбирать синюю и красную одежду: синие оттенки - для светлой кожи, красные/оранжевые - для более загорелой.

В эксперименте, проведённом в ходе исследования, приняли участие 160 человек. Каждый должен был подобрать цвет одежды для 12 женщин (шесть светлокожих и шесть более смуглых). Испытуемые могли выбрать любой из широкого спектра цветов, причём яркость и насыщенность тоже регулировалась.