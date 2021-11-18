Учёные выяснили, что люди выбирают цвет одежды в зависимости от цвета кожи

Учёные выяснили, что люди выбирают цвет одежды в зависимости от цвета кожиОдежду холодных оттенков - к бледной коже, тёплых - к смуглой
Согласно данным, опубликованным в журнале Perception/i-Perception 15 ноября, одним из важных факторов при выборе того или иного цвета одежды для людей является цвет кожи. При этом люди часто предпочитают выбирать синюю и красную одежду: синие оттенки - для светлой кожи, красные/оранжевые - для более загорелой.
В эксперименте, проведённом в ходе исследования, приняли участие 160 человек. Каждый должен был подобрать цвет одежды для 12 женщин (шесть светлокожих и шесть более смуглых). Испытуемые могли выбрать любой из широкого спектра цветов, причём яркость и насыщенность тоже регулировалась.
Как правило, участники выбирали из всех возможных цветов синий и оранжевый/красный. Кроме того, как отмечают учёные, большинство испытуемых (75 процентов) были уверены, что синие оттенки лучше смотрелись на светлокожих женщинах, а оранжевые/красные - на более смуглых.
Это первое исследование, в ходе которого было научно доказано, что цвет лица - основа выбора цвета одежды. По мнению авторов, указанный выше выбор цветов участники делали из-за ассоциации в своём сознании тёплого климата (и тёплых цветов) с более смуглым цветом лица, а также северного климата (и холодных цветов) со светлой кожей. Однако для проверки этого предположения необходимы дальнейшие исследования.