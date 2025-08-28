Учёные выяснили, что морская вода разъедает зубы акул

Акулы постоянно меняют свои зубы, но ухудшающееся состояние океанов может нанести им вред быстрее, чем они успеют восстановиться. Из-за изменения климата наши океаны поглощают всё больше углекислого газа и становятся всё более кислыми.

Сейчас у океанов pH составляет 8,1, но к 2300 году этот показатель может снизиться до 7,3.