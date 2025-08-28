Учёные выяснили, что морская вода разъедает зубы акул

Учёные выяснили, что морская вода разъедает зубы акулВсё из-за растущей кислотности океанов Земли
Акулы постоянно меняют свои зубы, но ухудшающееся состояние океанов может нанести им вред быстрее, чем они успеют восстановиться. Из-за изменения климата наши океаны поглощают всё больше углекислого газа и становятся всё более кислыми.
Сейчас у океанов pH составляет 8,1, но к 2300 году этот показатель может снизиться до 7,3.
В рамках студенческого проекта, который уже опубликован в журнале Frontiers, руководитель исследования студент Максимилиан Баум из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне (HHU) решил выяснить, как окисление воды в океанах планеты может повлиять на жизнь морских обителей.
Эксперимент показал, что в кислой воде зубы черноперой рифовой акулы из аквариумов оказались повреждены значительно сильнее, чем в воде с pH 8,1. Учёные обнаружили на их поверхности трещины и отверстия, повышенную корневую коррозию и структурную деградацию. Кроме того, кислотная воды сделала поверхность зубов шершавой и неровной, из-за чего нарушилась их структура, они стали более слабыми, склонными к поломке.