Учёные выяснили, что «непорочное зачатие» у людей действительно возможно

По словам автора статьи, способ непорочного зачатия действительно существует. Он называется партеногенезом. Достоверно известно, что подобным образом размножаются, например, самки калифорнийских кондоров. Одно из исследований, результаты которого были опубликованы в 2021 году, доказало наличие у некоторых птенцов самки лишь материнской ДНК. Правда, при этом учёные сообщают, что в целом птицы при помощи партеногенеза размножаются нечасто. К животным, способным к такому размножению, относят ещё акул, змей, позвоночных (муравьи, пчёлы, осы, тли).

При партеногенезе яйцеклетки могут создавать новые яйцеклетки при помощи мейоза. Это такой процесс, при котором клетки в итоге разделяются. Чаще всего подобным образом размножаются самки, но бывает, что и самцы. Правда, в последнем случае их потомство - это также самки. Интересно, что такой способ встречается и у растений.