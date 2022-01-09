Учёные выяснили, что «непорочное зачатие» у людей действительно возможно

Учёные выяснили, что «непорочное зачатие» у людей действительно возможноОб этом пишет египетское издание Sasapost
По словам автора статьи, способ непорочного зачатия действительно существует. Он называется партеногенезом. Достоверно известно, что подобным образом размножаются, например, самки калифорнийских кондоров. Одно из исследований, результаты которого были опубликованы в 2021 году, доказало наличие у некоторых птенцов самки лишь материнской ДНК. Правда, при этом учёные сообщают, что в целом птицы при помощи партеногенеза размножаются нечасто. К животным, способным к такому размножению, относят ещё акул, змей, позвоночных (муравьи, пчёлы, осы, тли).
При партеногенезе яйцеклетки могут создавать новые яйцеклетки при помощи мейоза. Это такой процесс, при котором клетки в итоге разделяются. Чаще всего подобным образом размножаются самки, но бывает, что и самцы. Правда, в последнем случае их потомство - это также самки. Интересно, что такой способ встречается и у растений.
Что касается людей, то случай бесполого размножения уже встречался. В 1995 году учёные обнаружили, что отдельные клетки ребёнка не содержали ДНК его отца. То есть всё же партеногенез был частичным.
Если же говорить о полном партеногенезе, то, как считают учёные, такое оплодотворение возможно. Однако в дальнейшем возникнут некоторые сложности с развитием ребёнка. Эмбрион начнёт формироваться, но не способен будет завершить развитие в утробе матери. В результате эмбрион превратится в тератому яичника, так как скелет у него не будет сформирован. Подобный эксперимент уже проводился и ребёнок при этом всё же смог родиться. Это означает, что для людей бесполый способ размножения тоже реален.