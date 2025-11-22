Учёные выяснили, что поцелуи появились около 21,5 миллиона лет назад

Учёные выяснили, что поцелуи появились около 21,5 миллиона лет назадТо есть ещё до появления первых людей
Матильда Бриндл, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, вместе с коллегами Кэтрин Талбот из Флоридского технологического института и Стюарт Уэст из Оксфорда решила оценить поцелуи с точки зрения эволюции. Для этого учёные проанализировали более ранние исследования. Оказалось, что, как и люди, человекообразные обезьяны целуются по разным причинам. Они могут включать выражение сексуального желания, дружеских чувств и не только.
Когда шимпанзе ссорятся, то они в буквальном смысле целуются, а потом мирятся. Также специалисты обнаружили сообщения о поцелуях у всех человекообразных обезьян, кроме восточной гориллы. Это значит, что неандертальцы и другие предки человека, скорее всего, целовались. Подтверждает это и тот факт, что неандертальцы и люди имели общие бактерии в полости рта до 112 000 лет назад.
Тем не менее наблюдения за поцелуями приматов были слишком фрагментарными, чтобы показать, как и почему эволюционировали эти поцелуи. Также неясно, имеют ли нежные поцелуи и поцелуи во время спаривания одни и те же корни.