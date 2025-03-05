Учёные выяснили, что собаки предпочитают именно жёлтые миски

И вот с чем это может быть связано

Мы привыкли считать, что собаки видят мир чёрно-белым. Однако последние научные данные показывают, что это может быть не так. Специалисты из Индии обнаружили, что псы склонны выбирать из всех мисок те, которые окрашены в жёлтый цвет.