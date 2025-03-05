Учёные выяснили, что собаки предпочитают именно жёлтые миски

Учёные выяснили, что собаки предпочитают именно жёлтые мискиИ вот с чем это может быть связано
Есть несколько объяснений того, почему собаки могут предпочитать жёлтые миски. Одно из них связано с особенностями зрения этих животных. Они способны различать оттенки жёлтого и синего. Зелёные и красные цвета они видят как оттенки жёлтого. Поэтому этот цвет и может быть для них таким привлекательным.
Также, по словам Аниндиты Бхадры, которая руководила новым исследованием, предпочтение собаками жёлтого может иметь связь с эволюционной адаптацией. В Индии широко используют в разных блюдах куркуму, а отходы на улицах могут содержать её остатки. В результате жёлтый цвет для собак мог стать просто сигналом, который ассоциируется с едой.
Ещё одна интересная гипотеза заключается в том, что жёлтый цвет может ассоциироваться подсознательно у псов с кровью и мясом. Ведь они видят красный и розовый — как оттенки жёлтого.