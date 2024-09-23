Учёные выяснили, что сверхбогатые люди оставляют огромный углеродный след

Опубликовано 23 сентября 2024, 02:151 мин.
Учёные выяснили, что сверхбогатые люди оставляют огромный углеродный следТо есть они сильно вредят планете
Результаты новых работ показывают, что мы сильно недооценивали ответственность сверхбогатых людей за климатический кризис. В среднем человек из 1% самых богатых жителей США оставляет углеродный след в 1388 раз больше, чем человек из 50% самых бедных.
Наиболее обеспеченная группа граждан США сильно уступает по численности остальным. Тем не менее выбросов у неё в целом больше в 30 раз. Это эквивалентно 269 тоннам углекислого газа.
При этом новое исследование показало, что большинство из нас не знают масштабов этого неравенства. Всего в ходе этой работы были опрошены 4000 человек из четырёх стран: Дании, Индии, Нигерии и Соединённых Штатов.
Углеродный след представляет собой количество парниковых газов, которые человек производит как индивидуум в своей стране. На рост углеродного следа значительно влияют потребление красного мяса, отопление или охлаждение дома, авиаперелёты.