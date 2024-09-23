Учёные выяснили, что сверхбогатые люди оставляют огромный углеродный след

При этом новое исследование показало, что большинство из нас не знают масштабов этого неравенства. Всего в ходе этой работы были опрошены 4000 человек из четырёх стран: Дании, Индии, Нигерии и Соединённых Штатов.

Углеродный след представляет собой количество парниковых газов, которые человек производит как индивидуум в своей стране. На рост углеродного следа значительно влияют потребление красного мяса, отопление или охлаждение дома, авиаперелёты.