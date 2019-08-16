Учёные выяснили, что транссексуалы в четыре раза чаще страдают психическими заболеваниями

Новое исследование учёные опубликовали в журнале American Journal of Preventive Medicine, а пресс-релиз о нём появился на Medicalxpress. Исследователи изучали данные более 300 000 студентов колледжей, из которых 1200 идентифицировали себя как трансгендеров. У 60% из них обнаружили клинические проявления депрессии. Среди обычных студентов процент составил лишь 28%.

Учёные считают, что причиной депрессивных состояний становится стресс и дискомфорт, который испытывают трансгендеры. Ранние исследования показывали, что среди них намного больше процент людей с суицидальными наклонностями.

Фото: MSN