Учёные выяснили, что за последние 20 лет люди стали потреблять на 25% больше воды

Опубликовано 19 ноября 2025, 15:001 мин.
Учёные выяснили, что за последние 20 лет люди стали потреблять на 25% больше водыОб этом говорится в Глобальном докладе Всемирного банка о мониторинге водных ресурсов
Учёные недавно обнаружили, что наш мир стремительно теряет запасы воды. В ходе нового исследования специалисты из Университета Твенте пришли к выводу: потребление воды увеличилось на 25% по сравнению с 20 годами ранее, особенно заметно это в регионах, где и так её не хватает.
Команда Twente при участии Олекса Мялика и Хан Су составила карту мирового потребления воды с разрешением 10х10 км. Ранее мониторинг такого высокого разрешения в таком глобальном масштабе ранее не проводился.
В будущем, согласно новому докладу, людям ещё предстоит многое сделать. Так, благодаря сокращению неэффективного использования воды может сэкономить более трети всей воды, которая применяется в сельском хозяйстве во всём мире. Сделать это возможным помогут более рациональное землепользование, современные системы орошения, более эффективное управление.