Учёные выяснили, что за последние 20 лет люди стали потреблять на 25% больше воды

Об этом говорится в Глобальном докладе Всемирного банка о мониторинге водных ресурсов

Учёные недавно обнаружили, что наш мир стремительно теряет запасы воды. В ходе нового исследования специалисты из Университета Твенте пришли к выводу: потребление воды увеличилось на 25% по сравнению с 20 годами ранее, особенно заметно это в регионах, где и так её не хватает.