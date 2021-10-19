Учёные выяснили, делает ли выигрыш в лотерею человека более счастливым

Многие из нас хотели бы выиграть в лотерею большую сумму денег. Но как это изменит нашу жизнь? Об этом сообщил Наттавуд Поудтхави, профессор поведенческих наук из Университета Уорика.

Вместе с коллегами Поудтхави обнаружил, что те, кто выигрывает 500 фунтов (около 50 тысяч рублей) и больше, с высокой степенью вероятности станут самозанятыми, начнут лечиться в частных клиниках. Также подобные счастливчики меньше придерживаются идеи равенства возможностей для всех, становятся более консервативными.

При этом существуют довольно противоречивые исследования, касающиеся счастья человека при выигрыше в лотерею. Так, результаты анализа данных о здоровье 16 тысяч победителей-британцев (средняя сумма выигрыша - несколько тысяч фунтов) показали, что богатство значительно повлияло на психическое здоровье людей через два года, причём повлияло положительно. В то же время недавнее исследование, где участвовали 223 человека, выигравшие в среднем 22,5 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей), не обнаружило значительной связи между состоянием счастья и призом.