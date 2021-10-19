Учёные выяснили, делает ли выигрыш в лотерею человека более счастливым

Учёные выяснили, делает ли выигрыш в лотерею человека более счастливымИ как меняется жизнь победителя после получения приза
Многие из нас хотели бы выиграть в лотерею большую сумму денег. Но как это изменит нашу жизнь? Об этом сообщил Наттавуд Поудтхави, профессор поведенческих наук из Университета Уорика.
Вместе с коллегами Поудтхави обнаружил, что те, кто выигрывает 500 фунтов (около 50 тысяч рублей) и больше, с высокой степенью вероятности станут самозанятыми, начнут лечиться в частных клиниках. Также подобные счастливчики меньше придерживаются идеи равенства возможностей для всех, становятся более консервативными.
При этом существуют довольно противоречивые исследования, касающиеся счастья человека при выигрыше в лотерею. Так, результаты анализа данных о здоровье 16 тысяч победителей-британцев (средняя сумма выигрыша - несколько тысяч фунтов) показали, что богатство значительно повлияло на психическое здоровье людей через два года, причём повлияло положительно. В то же время недавнее исследование, где участвовали 223 человека, выигравшие в среднем 22,5 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей), не обнаружило значительной связи между состоянием счастья и призом.
Также экономистами Эриком Линдквистом, Робертом Остлингом и Дэвидом Чезарини было проведено одно из самых крупных на сегодня исследований, посвящённых влиянию на эмоциональное состояние человека очень крупных выигрышей - несколько сотен тысяч долларов. В ходе анализа учёными были изучены данные о ментальном (психическом) здоровье более 2,5 тысяч победителей в Шведской лотерее со средней суммой приза 106 тысяч долларов (7,5 миллионов рублей). Оказалось, что в течение пяти и более лет после победы их общая удовлетворённость жизнью была выше, чем у других (кто выиграл меньше или не выиграл вообще).
В то же время Наттавуд Поудтхави подчёркивает, что параметр «удовлетворённость жизнью» представляет собой оценку человеком собственной жизни. Помимо этого, есть «ощущаемое благополучие», связанное с положительными эмоциями, которые мы испытываем ежедневно. При этом оказалось, что на психическое здоровье победителей после выигрыша особо не улучшилось, а ежедневно они не стали испытывать больше положительных эмоций.
К похожим выводам пришли лауреаты Нобелевской премии Дэниела Канемана и Ангуса Дитона. Они выяснили, что при выигрыше более 75 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей) показатели «оценочного благополучия» (удовлетворённость жизнью и пр.) растут, а вот «ощущаемого благополучия» («жизненного благополучия») - нет. Ко второму относится счастье, ментальное здоровье. Также учёные не нашли доказательств того, что выигрыш в размере 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей) значительно повышает удовлетворённость людей своим здоровьем, отношениями, жильём, районом и обществом в целом.