Учёные выяснили, как лосьоны и духи влияют на воздух вокруг нас

Выяснилось, что и лосьон, и духи уменьшали количество гидроксильных радикалов в камере по сравнению с тем, когда участники не пользовались никакими средствами. При этом лосьон разбавлял масла на поверхности кожи и оставлял меньше свободных радикалов для реакции. Кроме того, в течение нескольких часов он выделял феноксиэтанол, который вступает в реакцию с радикалами.

Духи («CK One» от Calvin Klein) в отличие от лосьона не подавляли образование новых гидроксильных радикалов. Но когда люди наносили аромат при нахождении в камере, радикалы, которые уже присутствовали в воздухе, в течение нескольких миллисекунд реагировали с этанолом в духах. Это уменьшило количество гидроксильных радикалов вблизи кожи человека.