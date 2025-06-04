Учёные выяснили, как лосьоны и духи влияют на воздух вокруг нас

Учёные выяснили, как лосьоны и духи влияют на воздух вокруг насСредства личной гигиены подавляют химические реакции между кожными маслами и озоном
В рамках нового исследования учёные попросили четырёх добровольцев нанести увлажняющий лосьон или аромат непосредственно перед входом в климат-контролируемую камеру. Специалисты добавили в камеру немного озона, а затем измерили количество образующихся гидроксильных радикалов и других химических веществ.
Выяснилось, что и лосьон, и духи уменьшали количество гидроксильных радикалов в камере по сравнению с тем, когда участники не пользовались никакими средствами. При этом лосьон разбавлял масла на поверхности кожи и оставлял меньше свободных радикалов для реакции. Кроме того, в течение нескольких часов он выделял феноксиэтанол, который вступает в реакцию с радикалами.
Духи («CK One» от Calvin Klein) в отличие от лосьона не подавляли образование новых гидроксильных радикалов. Но когда люди наносили аромат при нахождении в камере, радикалы, которые уже присутствовали в воздухе, в течение нескольких миллисекунд реагировали с этанолом в духах. Это уменьшило количество гидроксильных радикалов вблизи кожи человека.