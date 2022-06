Учёные выяснили, как на самом деле младенцы учат слова

Учёные из Университета Индианы изучили механизм запоминания слов родного языка младенцами. Это исследование проводилось под руководством Линды Смит, заслуженного профессора факультета психологии и наук о мозге Колледжа искусств и наук Университета Индианы, и Элизабет Клеркин, исследователя из Университета Индианы. Все полученные экспертами результаты были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вообще названия предметов довольно редко произносятся одновременно с демонстрацией этих предметов ребёнку. К тому же система памяти младенца вряд ли способна сформировать прочные воспоминания об этом. Специалисты считают, что механизм здесь другой. По их мнению, дети в раннем возрасте запоминают слова благодаря представлениям о предметах, а не повторяющимся связям между объектами и словами. Накапливается вся эта информация со временем именно в памяти.