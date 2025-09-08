Учёные выяснили, как наш мозг отличает воображаемое от реальности

Далее участников попросили представить себе узор с левым или правым наклоном, глядя на экран, а затем указать, отображался ли один из узоров на самом деле. Когда они искали и представляли этот узор, они чаще говорили, что видели его, даже если его не было. Это значит, что они ошибочно принимали воображаемое за реальность. Также их мысленные образы были ярче, когда узор присутствовал, при условии, что он соответствовал тому, что они представляли. Получается, что и наше восприятие чего-то может влиять на воображение.

При помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мозга была выявлена более активная область, когда участники сообщали, что видели какой-то рисунок. Эта веретенообразная извилина находится в районе висков. Она активируется как при виде чего-то в реальности, так и при представлении этого. Интересно, что эта активация предсказывает, считаем ли мы что-либо реальным. Далее этот сигнал оценивается передней островковой долей. Активность выше определённого порога воспринимается как реальная, а активность ниже — как воображаемая.

