Учёные выяснили, как по поведению щенка понять, каким будет его характер во взрослом возрасте

В новом исследовании приняли участие 99 щенков в возрасте от трёх до семи месяцев. Они также прошли повторное тестирование во взрослом возрасте: от одного до восьми лет.

Щенки, которые хорошо справились с тестом на жесты (который проверял, насколько хорошо они реагируют на сигналы человека), в целом хорошо поддавались дрессировке. При этом те, кто пытался достать лакомство прозрачный барьер вместо того, чтобы учиться ходить вокруг, обычно во взрослом возрасте были более импульсивными.

Некоторые же щенки, которые часто смотрели в сторону находящихся поблизости людей, даже незнакомых, став взрослыми, с большей вероятностью опасались незнакомцев. Возможно, это связано с нехваткой у них уверенности в себе.