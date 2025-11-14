Учёные выяснили, как работают “внутренние часы” комаров

Было обнаружено, что комары реагировали более стойко на одно и то же количество углекислого газа на рассвете и на закате. Именно в это время суток люди получают больше всего укусов этих насекомых.

Далее команда учёных использовала CRISPR-Cas9, инструмент редактирования генов, для изменения гена, который контролирует внутренние часы комаров. Оказалось, что мутация гена изменила поведенческие ритмы и сделала насекомых менее устойчивыми к углекислому газу по утрам.

Впервые исследователи обнаружили, что в поведении комаров есть внутренний ритм, который и может объяснять, почему они кусают чаще всего на рассвете и на закате.