Учёные выяснили, какой бумагой легче всего порезаться

В ходе экспериментов учёные также обнаружили, что опаснее всего для наших пальцев бумага для матричных принтеров. К счастью, сегодня она используется редко. На втором месте оказалась журнальная бумага.

Определённую роль в риске пореза играл и угол среза. Бумага, которую разрезали вниз и поперёк, чаще наносила травмы желатиновой копии человеческой ткани.