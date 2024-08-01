Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2024, 17:15
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Учёные выяснили, какой бумагой легче всего порезаться

Всем знакомо это ощущение
Как ни крути, но порез бумагой — это больно. При этом некоторые виды бумаги чаще травмируют пальцы, чем другие.
Учёные выяснили, какой бумагой легче всего порезаться
© Shutterstock

Известно, что проще всего порезать палец бумагой из журналов, книг, писем. Напротив, тонкая папиросная бумага или более толстый материал, используемый для открыток с меньшей вероятностью травмируют вас.

Учёные выяснили, какой бумагой легче всего порезаться
© Chip Simons/Getty Images

В ходе экспериментов учёные также обнаружили, что опаснее всего для наших пальцев бумага для матричных принтеров. К счастью, сегодня она используется редко. На втором месте оказалась журнальная бумага.

Определённую роль в риске пореза играл и угол среза. Бумага, которую разрезали вниз и поперёк, чаще наносила травмы желатиновой копии человеческой ткани.