Учёные выяснили, какой материал для бутылок из-под сока самый экологичный

Опубликовано 31 июля 2024, 11:15
1 мин.
Учёные выяснили, какой материал для бутылок из-под сока самый экологичныйИ это не стекло
В ходе нового исследования специалисты провели опрос среди американцев. Им предложили на выбор несколько материалов и спросили, какой из них меньше всего вредит природе: алюминий, картон, стекло или пластик.
На самом деле стекло — это один из наименее экологичных материалов для изготовления ёмкостей. Однако, по мнению участников опроса, проведённого Массачусетским университетом в Амхерсте, всё как раз наоборот. Потребители считали, что самое экологичное — стекло, за ним шли картон, алюминий и пластик.
В действительности же для сока самым экологичным материалом для упаковки является картон, за ним идёт пластик, алюминий (консервные банки) и стекло.
Принимали участие в опросе 847 взрослых потребителей. Проводился этот опрос онлайн.