Учёные выяснили, какой материал для бутылок из-под сока самый экологичный

На самом деле стекло — это один из наименее экологичных материалов для изготовления ёмкостей. Однако, по мнению участников опроса, проведённого Массачусетским университетом в Амхерсте, всё как раз наоборот. Потребители считали, что самое экологичное — стекло, за ним шли картон, алюминий и пластик.