Учёные выяснили, какую пищу ели первые люди на Земле

Бактерия Helicobacter pylori с момента открытия в 1983 году стала известной как как причина около миллиона случаев рака желудка в год, а также других опасных для жизни кишечных заболеваний. Также эта бактерия, скорее всего, вызывала у людей боли в желудке в доисторическую эпоху. Согласно исследованиям, она колонизировала желудок человека более 100 000 лет.

В рамках новой работы учёные проанализировали коллекцию из почти 7000 геномов Helicobacter со всего мира. Неожиданно выяснилось, что отличительный вариант Helicobacter (эковид Hardy) появился сотни тысяч лет назад и распространился по всему миру вместе с нами.

Эксперты предположили, что эковид живёт в желудках людей, чей рацион в основном состоит из мяса или рыбы. Ранее эковид Hardy был выявлен только у людей из коренных популяций, где питаются по большей части рыбой и мясом. Также его обнаружили у тигров и гепардов в зоопарках.