Учёные выяснили, когда были построены самые большие египетские пирамиды

Чтобы найти загадочный водный путь, команда учёных сначала полагалась на данные радиолокационного спутника. Эти датчики отображают недра земли, поскольку обладают способностью проникать через поверхность песка и создавать изображения скрытых объектов. В том числе погребённые реки и древние сооружения.

После этого специалисты подтвердили наличие речных отложений и бывших каналов с помощью наземных геофизических исследований и анализа керна отложений.

При строительстве пирамид скрытая ветвь представляла собой оживлённое шоссе длиной 64 километра, шириной около полукилометра и глубиной не менее 25 метров. По мнению учёных, дни этой ветки были сочтены после сильной засухи около 4200 лет назад. Это совпадает с концом шестой династии (около 2340 г. до н.э.), когда строительство пирамид в основном прекратилось.