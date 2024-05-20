Учёные выяснили, когда были построены самые большие египетские пирамиды

Учёные выяснили, когда были построены самые большие египетские пирамидыДолгое время это оставалось загадкой
Подробно о новом открытии говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment. Эта работа объясняет загадочное расположение 31 пирамиды, включая знаменитый комплекс Гизы.
Эти пирамиды находятся на краю Сахары, далеко от современного Нила. Недавно обнаруженная ветвь этой реки длиной 64 км получила название «Ахрамат» (что в переводе с арабского означает «пирамиды»). Она должна была обеспечивать жизненно важный водный маршрут для транспортировки строительных материалов к местам, где расположены пирамиды.
Чтобы найти загадочный водный путь, команда учёных сначала полагалась на данные радиолокационного спутника. Эти датчики отображают недра земли, поскольку обладают способностью проникать через поверхность песка и создавать изображения скрытых объектов. В том числе погребённые реки и древние сооружения.
После этого специалисты подтвердили наличие речных отложений и бывших каналов с помощью наземных геофизических исследований и анализа керна отложений.
При строительстве пирамид скрытая ветвь представляла собой оживлённое шоссе длиной 64 километра, шириной около полукилометра и глубиной не менее 25 метров. По мнению учёных, дни этой ветки были сочтены после сильной засухи около 4200 лет назад. Это совпадает с концом шестой династии (около 2340 г. до н.э.), когда строительство пирамид в основном прекратилось.