Учёные выяснили, кошки каких пород живут дольше всего

Опубликовано 13 мая 2024, 22:30
1 мин.
Учёные выяснили, кошки каких пород живут дольше всегоДля этого они проанализировали почти восемь тысяч записей
Несмотря на то что кошки рядом с людьми живут уже долго, мы далеко не всё об этих питомцах знаем. Биологи из Великобритании и Тайвани решили составить таблицу продолжительности жизни кошек. Эта работа были опубликована в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.
Данные о кошках учёные считали в период с января 2019 по март 2021 года. Всего же кошек в популяции оказалось 1 254 484, а случаев их смерти — 7936.
Оказалось, что ожидаемая продолжительность жизни у самок была выше, чем у самцов, на 1,33 года. Это 12,51 года против 11,18. У беспородных кошек это значение было выше, чем у породистых, на 1,5 года.
Из породистых кошек дольше остальных жили бурманские и бирманские (средняя продолжительность — 14,42 и 14,39 года соответственно). На третьем месте разместились по продолжительности беспородные кошки, на четвёртом и пятом — сиамские и персидские (11,69 и 10,93 года соответственно). Также меньше остальных породистых кошек жили сфинксы: в среднем до 6,68 года.
Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#кот,
#коты,