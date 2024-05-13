Учёные выяснили, кошки каких пород живут дольше всего

Для этого они проанализировали почти восемь тысяч записей

Несмотря на то что кошки рядом с людьми живут уже долго, мы далеко не всё об этих питомцах знаем. Биологи из Великобритании и Тайвани решили составить таблицу продолжительности жизни кошек. Эта работа были опубликована в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.