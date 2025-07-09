Учёные выяснили, откуда при северном сиянии возникают звуки

В ходе исследования финский учёный Калерво Лайне обнаружил, что звуки на самом деле возникают не там, где мы видим северное сияние. Источник этого звука располагается всего в 70-90 м над Землёй - прямо над головой человека, который наблюдает за природным явлением.

Сначала происходит солнечная буря, которая и вызывает полярное сияние. Она одновременно создаёт сильные возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения затем достигают нижних слоёв атмосферы, а в холодную и ясную погоду часто формируется инверсионный слой, то есть когда слой тёплого воздуха оказывается под слоем холодного.