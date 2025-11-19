Наука и технологии
Опубликовано 19 ноября 2025, 10:30
1 мин.

Учёные выяснили, почему большинство людей — правши

Есть сразу несколько объяснений этого
В мире не существует ни одной человеческой культуры, где бы доминировали левши. И это не случайность, а закономерность.
Известно, что даже в самых терпимых к различиям культурах доля левшей составляет не более 10-15%. Это значит, что причина доминирования праворукости скрывается в нашей биологии.

Благодаря УЗИ мы знаем, что большинство эмбрионов к 15-й неделе развития сосут палец именно правой руки. Что касается леворукости, то это, скорее всего, просто естественная вариативность системы.

Также есть две гипотезы, почему правши оказались более приспособленными к выживанию, чем левши. Согласно первой, наши предки минимум 500 тысяч лет работали правой рукой. В те времена единый стандарт позволял также легче обучать следующее поколение.

Вторая гипотеза заключается в том, что во время боя у правши выше вероятность попасть в левую часть грудной клетки, а у левши - а правый бок. Это давало людям, которые предпочитали использовать правую руку, преимущество в битве.