Учёные выяснили, почему большинство людей — правши

Известно, что даже в самых терпимых к различиям культурах доля левшей составляет не более 10-15%. Это значит, что причина доминирования праворукости скрывается в нашей биологии.

Благодаря УЗИ мы знаем, что большинство эмбрионов к 15-й неделе развития сосут палец именно правой руки. Что касается леворукости, то это, скорее всего, просто естественная вариативность системы.

Также есть две гипотезы, почему правши оказались более приспособленными к выживанию, чем левши. Согласно первой, наши предки минимум 500 тысяч лет работали правой рукой. В те времена единый стандарт позволял также легче обучать следующее поколение.