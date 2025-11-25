Учёные выяснили, почему некоторые пауки не замерзают зимой

Специалисты также обнаружили, что в собранной выборке были минимум три вида пауков Clubiona: это С. pallidula, C. lutescens C. brevipes. Все белки-антифризы при этом были уникальными для этого рода пауков.

В ходе экспериментов оказалось, что белки Clubiona действуют чрезвычайно эффективно. При повторной очистке они почти полностью связывались с замерзшей фракцией. Такого не было у белков полярных рыб.