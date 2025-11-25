Наука и технологии
Опубликовано 25 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Учёные выяснили, почему некоторые пауки не замерзают зимой

Речь идёт о представителях рода Clubiona
Некоторые пауки могут охотиться при температуре ниже нуля благодаря специальным белкам-антифризам. В ходе нового исследования специалисты изучили членистоногих, собранных неподалёку от чешского города Брно, и раскрыли молекулярный механизм, за счёт которого эти пауки не впадают в спячку.
Учёные выяснили, почему некоторые пауки не замерзают зимой
© FEBS Journal (2025)

В период с декабря 2022 по февраль 2023 года международная команда учёных собрала 43 паука и провела исследование. Эксперты обнаружили, что экстракт из тела одной особи снижал температуру замерзания воды более чем на 4 градуса по Цельсию. Этот эффект сохранялся даже при 20-кратном разбавлении. Результаты новой работы опубликованы в FEBS Journal.

Учёные выяснили, почему некоторые пауки не замерзают зимой
© iNaturalist

Специалисты также обнаружили, что в собранной выборке были минимум три вида пауков Clubiona: это С. pallidula, C. lutescens C. brevipes. Все белки-антифризы при этом были уникальными для этого рода пауков.

В ходе экспериментов оказалось, что белки Clubiona действуют чрезвычайно эффективно. При повторной очистке они почти полностью связывались с замерзшей фракцией. Такого не было у белков полярных рыб.