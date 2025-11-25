Учёные выяснили, почему вулканы извергаются по-разному

Согласно новой научной работе, опубликованной в журнале Science, поведение вулкана зависит не только от химии газов, но и от механики движения жидкости. В частности, от сил сдвига.

Учёные под руководством профессора Оливье Бахманна доказали, что пузырьки газа при извержении вулкана могут образовываться и без падения давления. Причина этого - сдвиговые силы.

Когда магма движется по каналу, её скорость неоднородна. За счёт этой разницы создаётся сильное напряжение. Эксперименты показали, что для запуска образования пузырьков глубоко внутри вулкана этого механического воздействия обычно хватает. При этом чем выше вязкость и скорость потока у стенок, тем более интенсивно идёт процесс.