Учёные выяснили, помогает ли запрет на использование телефонов в школе улучшить успеваемость детей

По слухам, некоторые школы также отмечают снижение уровня издевательств с момента начала использования чехлов Yondr, поскольку ученики не так часто язвят друг другу в социальных сетях.

Всё, что ограничивает доступ к телефонам, является положительным, говорит Луи-Филипп Беланд, доцент кафедры экономики в Университете Карлтона в Онтарио и соавтор одной из первых статей об академическом влиянии доступа к смартфонам. Исследования демонстрируют, что запрет мобильных телефонов в школах повышает успеваемость учащихся, особенно это касается тех, кто плохо учится. При этом негативного влияния этого на детей с высокой успеваемостью не было.

Доступные в научной литературе данные подтверждают эту точку зрения: запреты на телефоны действительно помогают учащимся лучше учиться, хотя и с некоторыми оговорками. В 2023 году в отчёте ЮНЕСКО специалисты отметили, что телефоны мешают учёбе и что запрет на них может быть законным, если гаджеты не улучшают процесс обучения или ухудшают благополучие детей.

При этом, по мнению Пита Этчеллса, профессора психологии и научной коммуникации в Университете Бат-Спа в Англии и автора книги Unlocked: The Real Science of Screen Time, необходимость прятать телефоны может лишить детей возможности узнать о безопасном и ответственном использовании технологий. Поэтому важно соблюдать некий баланс: например, использовать чехлы для блокировки телефонов большую часть дня и разрешать ученикам доставать устройства только в определённые моменты.