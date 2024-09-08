Учёные выяснили, помогает ли запрет на использование телефонов в школе улучшить успеваемость детей

Учёные выяснили, помогает ли запрет на использование телефонов в школе улучшить успеваемость детейВот что показывают исследования
Опрос потенциальных избирателей в штате Нью-Йорк, проведённый Siena College с конца июля по начало августа, показал, что 60% поддерживают запрет школьных телефонов. При этом эта поддержка равномерно распределяется по всему политическому спектру.
Учёные всё ещё обсуждают, помогают ли такие ограничения улучшить оценки детей. Согласно данным компании Yondr, производящей специальные чехлы, в которые сейчас некоторые американские школьники в начале дня складывают свои телефоны, 83% школ, где используется эта продукция, сообщили об улучшении вовлечённости учащихся. Также улучшились поведение и успеваемость детей, хоть и в меньшей степени.
По слухам, некоторые школы также отмечают снижение уровня издевательств с момента начала использования чехлов Yondr, поскольку ученики не так часто язвят друг другу в социальных сетях.
Всё, что ограничивает доступ к телефонам, является положительным, говорит Луи-Филипп Беланд, доцент кафедры экономики в Университете Карлтона в Онтарио и соавтор одной из первых статей об академическом влиянии доступа к смартфонам. Исследования демонстрируют, что запрет мобильных телефонов в школах повышает успеваемость учащихся, особенно это касается тех, кто плохо учится. При этом негативного влияния этого на детей с высокой успеваемостью не было.
Доступные в научной литературе данные подтверждают эту точку зрения: запреты на телефоны действительно помогают учащимся лучше учиться, хотя и с некоторыми оговорками. В 2023 году в отчёте ЮНЕСКО специалисты отметили, что телефоны мешают учёбе и что запрет на них может быть законным, если гаджеты не улучшают процесс обучения или ухудшают благополучие детей.
При этом, по мнению Пита Этчеллса, профессора психологии и научной коммуникации в Университете Бат-Спа в Англии и автора книги Unlocked: The Real Science of Screen Time, необходимость прятать телефоны может лишить детей возможности узнать о безопасном и ответственном использовании технологий. Поэтому важно соблюдать некий баланс: например, использовать чехлы для блокировки телефонов большую часть дня и разрешать ученикам доставать устройства только в определённые моменты.