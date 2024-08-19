Учёные выяснили, пытаются ли собаки нас специально рассмешить своим поведением

По своей сути собаки — это волчьи щенки, которые не взрослеют. То есть они никогда в умственном плане не достигают зрелости по сравнению с их предками-волками.

Некоторые породы являются более игривыми, чем другие. Например, это ирландские сеттеры и английские спрингер-спаниели.

Также собаки используют так называемое «игровое пыхтение». Это особый метод вокализации, который заставляет других собак вилять хвостами. Используется этот звук только во время игры.

Но это не значит, что у собак есть чувство юмора или что они специально смешат людей. Если они как будто в шутку выхватывают у нас палку, то делают это они ради игры. Собаки знают, что такой маневр может привести к ещё одной игре. Кроме того, они хорошо считывают наши эмоции и понимают, что смех — это то, что заставляет нас чувствовать себя лучше.