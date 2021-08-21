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Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

И зависит ли счастье от количества денег
Автор Science Focus Хелен Рассел выяснила, как связано состояние счастья у человека с его финансовой ситуацией.
Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

Согласно исследованию, проведённому в Великобритании в 2020 году, среднестатистическому жителю этой страны нужно 33 864 фунта и больше, чтобы чувствовать себя счастливым. А по результатам исследования, опубликованным в этом году, становится ясно, что чем больше денег у людей, тем они счастливее.

У более богатых людей, рассуждает автор, как правило, здоровье лучше. А хорошее здоровье связано с счастьем.

Конечно, ощущать себя счастливым можно и благодаря работе, отношениям. Но деньги открывают больше возможностей во многих сферах.

Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

Также на уровень счастья влияет то, насколько мы хорошо живём по сравнению с другими. Так, если у нас получится поддерживать тот уровень жизни, который характерен для окружающих, мы будем чувствовать себя более счастливыми. Это явление называется "относительная депривация".

Вместе с тем исследование, опубликованное в журнале Psychology Today, показало, что дети богатых родителей более подвержены депрессии, беспокойствам, расстройствам пищевого поведения и злоупотреблению психоактивными веществами.

Учёные определили, что чем богаче становится человек, тем он меньше внимания обращает на чувства и проблемы других. А психологи из Калифорнийского университета выяснили, что у бедных людей более высокий уровень эмпатии.