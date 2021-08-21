Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастьяИ зависит ли счастье от количества денег
Согласно исследованию, проведённому в Великобритании в 2020 году, среднестатистическому жителю этой страны нужно 33 864 фунта и больше, чтобы чувствовать себя счастливым. А по результатам исследования, опубликованным в этом году, становится ясно, что чем больше денег у людей, тем они счастливее.
У более богатых людей, рассуждает автор, как правило, здоровье лучше. А хорошее здоровье связано с счастьем.
Конечно, ощущать себя счастливым можно и благодаря работе, отношениям. Но деньги открывают больше возможностей во многих сферах.
Также на уровень счастья влияет то, насколько мы хорошо живём по сравнению с другими. Так, если у нас получится поддерживать тот уровень жизни, который характерен для окружающих, мы будем чувствовать себя более счастливыми. Это явление называется "относительная депривация".
Вместе с тем исследование, опубликованное в журнале Psychology Today, показало, что дети богатых родителей более подвержены депрессии, беспокойствам, расстройствам пищевого поведения и злоупотреблению психоактивными веществами.
Учёные определили, что чем богаче становится человек, тем он меньше внимания обращает на чувства и проблемы других. А психологи из Калифорнийского университета выяснили, что у бедных людей более высокий уровень эмпатии.