Учёные выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

Согласно исследованию, проведённому в Великобритании в 2020 году, среднестатистическому жителю этой страны нужно 33 864 фунта и больше, чтобы чувствовать себя счастливым. А по результатам исследования, опубликованным в этом году, становится ясно, что чем больше денег у людей, тем они счастливее.

У более богатых людей, рассуждает автор, как правило, здоровье лучше. А хорошее здоровье связано с счастьем.

Конечно, ощущать себя счастливым можно и благодаря работе, отношениям. Но деньги открывают больше возможностей во многих сферах.