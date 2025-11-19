Наука и технологии
Опубликовано 19 ноября 2025, 16:30
Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за принятие решений у животных

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neuron
Животные могут выживать в окружающей среде в том числе потому, что они способны формировать предположения о том, что происходит. Например, белки, услышав пение птиц, не будут искать укрытие. В новой научной работе команда учёных попыталась понять, как мозг животных создаёт эти предположения.
Специалисты из Нью-Йоркского университета обнаружили, что у животных есть особая часть мозга - орбитофронтальная кора (ОФК). Она позволяет им обновлять информацию об окружающей среде в зависимости от обстоятельств.

В рамках нового исследования учёные провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Часть грызунов обучали получать «награду» (воду) после того, как они могли распознавать наличие и объём награды с помощью звуковых и световых сигналов. Другая часть крыс не проходила никакого обучения.

В целом крысы ждали вознаграждения дольше, когда в блоке было меньше воды, и меньше, когда воды было много. Это значит, что они делали выводы и решали, как долго ждать воды. Необученные крысы такого поведения не демонстрировали.

При этом когда орбитофронтальная кора была у грызунов повреждена, обученные крысы больше не могли обновлять информацию о том, какими могут быть другие доступные вознаграждения. В частности, они не могли проводить различия между другими скрытыми блоками с водой.