Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за принятие решений у животных

Специалисты из Нью-Йоркского университета обнаружили, что у животных есть особая часть мозга - орбитофронтальная кора (ОФК). Она позволяет им обновлять информацию об окружающей среде в зависимости от обстоятельств.

В рамках нового исследования учёные провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Часть грызунов обучали получать «награду» (воду) после того, как они могли распознавать наличие и объём награды с помощью звуковых и световых сигналов. Другая часть крыс не проходила никакого обучения.