Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за принятие решений у животных

Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за принятие решений у животныхОб этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neuron
Специалисты из Нью-Йоркского университета обнаружили, что у животных есть особая часть мозга - орбитофронтальная кора (ОФК). Она позволяет им обновлять информацию об окружающей среде в зависимости от обстоятельств.
В рамках нового исследования учёные провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Часть грызунов обучали получать «награду» (воду) после того, как они могли распознавать наличие и объём награды с помощью звуковых и световых сигналов. Другая часть крыс не проходила никакого обучения.
В целом крысы ждали вознаграждения дольше, когда в блоке было меньше воды, и меньше, когда воды было много. Это значит, что они делали выводы и решали, как долго ждать воды. Необученные крысы такого поведения не демонстрировали.
При этом когда орбитофронтальная кора была у грызунов повреждена, обученные крысы больше не могли обновлять информацию о том, какими могут быть другие доступные вознаграждения. В частности, они не могли проводить различия между другими скрытыми блоками с водой.