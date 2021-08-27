Учёные займутся выращиванием человеческих органов в космосе

Связано это с тем, что именно на Международной космической станции (МКС) исследователи смогли добиться оптимальных для этого гравитационных условий, пишет РИА Новости. В результате, согласно имеющемуся опыту, стволовые клетки превратятся в структуры, которые будут напоминать настоящие органы, но в уменьшенных размерах.

Сообщается, что клетки уже подготовлены для выращивания из них миниатюрных искусственных органоидов человека. При этом следить за ними и поддерживать их в надлежащем состоянии будут астронавты.

Ожидается, что полученные в результате «космического взращивания» органы будут использованы для тестирования новых лекарств. Это должно исключить эксперименты над животными, сделав процесс более гуманным.