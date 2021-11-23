Учёные заявили, что геи успешнее гетеросексуалов в образовании

Авторы новой научной работы проанализировали результаты американских национальных опросов, в которых респонденты указывали свою сексуальную ориентацию. Использовались данные Лонгитюдного исследования высшего образования (HSLS).

Как показал анализ, в самой высокообразованной категории американцев оказались гомосексуальные мужчины. У 52% геев есть степень бакалавра, а это более высокий процент, чем по населению в целом. Что касается геев с учёной степенью, то их число в два раза превосходит число таких гетеросексуальных мужчин.

Лесбиянки же в два раза чаще гетеросексуальных женщин бросали колледж. Почему так происходит, достоверно сказать нельзя.