Учёные заявили, что геи успешнее гетеросексуалов в образовании

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Учёные заявили, что геи успешнее гетеросексуалов в образованииПо крайней мере в США
Учёные провели исследование и заявили, что американские гомосексуалы превосходят гетеросексуальных мужчин по успехам в образовании. А вот лесбиянки чаще гетеросексуалок недоучиваются в колледже.
Авторы новой научной работы проанализировали результаты американских национальных опросов, в которых респонденты указывали свою сексуальную ориентацию. Использовались данные Лонгитюдного исследования высшего образования (HSLS).
Как показал анализ, в самой высокообразованной категории американцев оказались гомосексуальные мужчины. У 52% геев есть степень бакалавра, а это более высокий процент, чем по населению в целом. Что касается геев с учёной степенью, то их число в два раза превосходит число таких гетеросексуальных мужчин.
Лесбиянки же в два раза чаще гетеросексуальных женщин бросали колледж. Почему так происходит, достоверно сказать нельзя.
Источник: Naked Science