Учёные заявили, что мужчины со старшими братьями имеют больше шансов стать геями

Команда специалистов из Университета Торонто, Института сексологии и медицины сексуальности, клинического комплекса «Шарите» и Летбриджского университета опубликовала свои выводы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи проанализировали десять несвязанных между собой работ, в которых была описана сексуальная ориентация 5400 мужчин, а также была указана информация об их братьях и сёстрах.

В итоге учёные обнаружили, что мужчины, у которых имелся старший брат, на 38% чаще оказывались геями, чем те, у кого брата не было. Кроме того, вероятность гомосексуальности повышалась вместе с количеством старших братьев. Что касается женщин, то такой корреляции исследователи среди них не выявили.