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Учёные заявили, что мужчины со старшими братьями имеют больше шансов стать геями
Но это, конечно, просто корреляция по определённой выборке
Учёные заявили, что мужчины со старшими братьями имеют больше шансов стать геями. Это исследователи поняли, изучив данные.
Команда специалистов из Университета Торонто, Института сексологии и медицины сексуальности, клинического комплекса «Шарите» и Летбриджского университета опубликовала свои выводы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Исследователи проанализировали десять несвязанных между собой работ, в которых была описана сексуальная ориентация 5400 мужчин, а также была указана информация об их братьях и сёстрах.
В итоге учёные обнаружили, что мужчины, у которых имелся старший брат, на 38% чаще оказывались геями, чем те, у кого брата не было. Кроме того, вероятность гомосексуальности повышалась вместе с количеством старших братьев. Что касается женщин, то такой корреляции исследователи среди них не выявили.