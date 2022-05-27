Учёные заявили об отсутствии вреда для детей от воспитания в однополой семье

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Учёные заявили об отсутствии вреда для детей от воспитания в однополой семьеПо крайней мере с точки зрения социальной адаптации
Новое исследование показало, что дети однополых родителей так же хорошо приспособлены к жизни в обществе, как и дети разнополых родителей. Это опровергает распространённый миф.
Предыдущие исследования показали, что ЛГБТ-родители сталкиваются со значительными факторами стресса, связанными с их сексуальной ориентацией. Это касается и предубеждений в обществе, и правовых моментов. В среднем этот дополнительный стресс приводит к ухудшению физического и психического здоровья однополых родителей, что, в свою очередь, может привести к проблемам адаптации у их детей.
Однако учёные убедились, что у однополых семей есть сильные стратегии устойчивости, которые позволяют защитить детей от юридических препятствий и общественного отторжения.
Исследование основано на данных опроса.