Учёные заявили об отсутствии вреда для детей от воспитания в однополой семье

Предыдущие исследования показали, что ЛГБТ-родители сталкиваются со значительными факторами стресса, связанными с их сексуальной ориентацией. Это касается и предубеждений в обществе, и правовых моментов. В среднем этот дополнительный стресс приводит к ухудшению физического и психического здоровья однополых родителей, что, в свою очередь, может привести к проблемам адаптации у их детей.

Однако учёные убедились, что у однополых семей есть сильные стратегии устойчивости, которые позволяют защитить детей от юридических препятствий и общественного отторжения.

Исследование основано на данных опроса.