Учёный-биолог рассказал, что случится, если все насекомые вымрут

Учёный-биолог рассказал, что случится, если все насекомые вымрутИ почему этого нельзя допустить
Насекомых на Земле с каждым годом становится всё меньше. Однако они - важнейшая часть экосистемы. По словам профессора Дейва Гоулсонома, они выполняют множество важных функций.
Насекомые являются пищей для многих видов животных - если бы не было насекомых, то и птицы, рыбы и другие живые существа просто бы не существовали. Кроме этого, насекомые перерабатывают отходы и помогают поддерживать почву в нормальном состоянии. Также они могут, например, перемещать семена растения с одного места на другое. Ещё одно полезное свойство этих существ (некоторых из них) - опыление растений, а в опылении нуждаются около 87 процентов различных растений.
Что же будет, если все насекомые исчезнут? Учёный полагает, что у человечества сразу же возникнут трудности с выращиванием фруктов и овощей: будет сложно сделать такую пищу без насекомых здоровой. Далее - появятся проблемы с почвой и в результате на ней будет сложно что-то вырастить, к тому же подобное уже встречается и сейчас.
Для того чтобы предотвратить вымирание насекомых, достаточно следовать нескольким правилам. Так, если у вас есть собственный сад или огород, то полезно будет вырастить множество цветов, требующих опыления. Кроме того, хорошо будет, если вы сможете вырастить полевые цветы, посадить несколько цветущих деревьев и откажитесь от частой стрижки газона. А ещё лучше не использовать пестициды. Такие небольшие шаги помогут сохранить численность насекомых.