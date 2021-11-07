Учёный-биолог рассказал, что случится, если все насекомые вымрут

Насекомых на Земле с каждым годом становится всё меньше. Однако они - важнейшая часть экосистемы. По словам профессора Дейва Гоулсонома, они выполняют множество важных функций.

Насекомые являются пищей для многих видов животных - если бы не было насекомых, то и птицы, рыбы и другие живые существа просто бы не существовали. Кроме этого, насекомые перерабатывают отходы и помогают поддерживать почву в нормальном состоянии. Также они могут, например, перемещать семена растения с одного места на другое. Ещё одно полезное свойство этих существ (некоторых из них) - опыление растений, а в опылении нуждаются около 87 процентов различных растений.