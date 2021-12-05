Учёный обнаружил неизвестное космическое тело, расположенное на краю Солнечной системы

В начале XX столетия был запущен проект, направленный на поиск некой планеты X. Как отметил астроном Персиваль Лоуэлл, на Уран должна оказывать влияние ещё одна планета (кроме Нептуна). Эта планета, как предполагалось, тяжелее Солнца в пять раз и находится в 45 раз дальше от Солнца, нежели Земля. В дальнейшем выяснилось, что объект на самом деле в 40 раз дальше от Солнца. А вот по поводу массы учёные долго не могли найти ответ.

Планету X в итоге нашли в 1983 году. Однако уже спустя несколько лет данное открытие опровергли. Связано это было с изменениями данных о планете: она оказалась на 0,5 легче, чем считалось до этого, что можно сопоставить с массой Марса. В итоге исследователи пришли к выводу, что на самом деле всё гармонично и без ещё одной планеты. Кроме того, астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона в 1991 году заявил, что названной планеты X не существует вообще.