Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2024, 02:15
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Учёный объяснил, действительно ли опасно встречать самого себя при путешествиях во времени

Вот что об этом говорит наука
Согласно научной фантастике, связанной с путешествиями во времени, если бы мы могли перемещаться во времени, то нам нельзя было бы встречаться с версией себя из будущего. Но так ли это на самом деле?
Учёный объяснил, действительно ли опасно встречать самого себя при путешествиях во времени
© DKosig via Getty Images

Если мы рассматриваем Вселенную как единую, непрерывную цепь причин и следствий, а время — как восприятие этой последовательности по мере продвижения вперёд по этой цепи, то ничего страшного в том, чтобы встретить себя из будущего, нет. Согласно этой трактовке, наши прошлое, настоящее и будущее должны быть зафиксированы неизменными законами физики. По этой причине даже случайные события (например, радиоактивный распад) были бы предопределены.

Учёный объяснил, действительно ли опасно встречать самого себя при путешествиях во времени
© Getty

Если вы отправляетесь назад во времени, чтобы увидеть себя в прошлом, это значит, что это событие уже происходило. Если вы этого не помните, то, возможно, вы стёрли впоследствии себе память. Тем не менее на будущее это уже повлияло.

И наоборот, если вы путешествуете вперед во времени и встречаетесь с собой в будущем, то из этого следует, что вы должны вернуться в исходную точку и продолжить свою жизнь, иначе в будущем вам не с кем будет встретиться. Это значит, что та версия вас, которую вы встречаете, путешествуя в будущее, уже помнит встречу, произошедшую, когда вы были путешественником во времени.

Однако если каждая причинно-следственная связь создаёт параллельную вселенную в бесконечно разветвлённом дереве возможных временных линий, то каждая версия реальности уже где-то существует. Поэтому не имеет значения, встретитесь вы с самим собой или нет.

К счастью, путешествия во времени являются чисто теоретическими и для этого требуется экзотическая материя или отрицательная энергия для работы в макроскопических масштабах.