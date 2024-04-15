Учёный объяснил, могли бы снова на Земле появиться динозавры, если бы условия на планете изменились

Очень многое в процессе эволюции зависит от случайностей, удачи. Естественный отбор нельзя запланировать. Нельзя также предсказать результаты этого отбора, ведь он идёт постоянно.

По мнению американского палеонтолога Стивен Джей Гулд, даже если мы вернёмся условия мелового периода, скорее всего, эволюция пойдёт уже по другому пути.