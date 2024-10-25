Учёный объяснил, могут ли грибки привести к зомби-апокалипсису

Один из самых известных примеров грибов-зомби — это Ophiocordyceps unilateralis. Он вдохновил людей на создание видеоигры и сериала HBO «The Last of Us». По их сюжету, грибковая инфекция превращает людей в зомбиподобных существ и приводит к краху общества.

В реальном мире с грибком Ophiocordyceps unilateralis контактируют муравьи, когда его споры падают на них с дерева или растения. Эти споры проникают в тело муравья, но не убивают его. Попав внутрь организма, грибок распространяется в виде дрожжей. Из-за этого муравей перестаёт общаться с сородичами и начинает бесцельно шататься. В конце концов он становится гиперактивным.

Следующая фаза — это «саммит». Во время неё грибок заставляет муравья взбираться по растению и цепляться челюстями за лист или стебель. Наконец, грибок пожирает все органы муравья, включая мозг. Затем из головы мёртвого насекомого вырывается стебель, который производит споры, падающие на здоровых муравьёв.