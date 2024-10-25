Учёный объяснил, могут ли грибки привести к зомби-апокалипсису

Учёный объяснил, могут ли грибки привести к зомби-апокалипсисуВот что об этом говорят исследования
Один из самых известных примеров грибов-зомби — это Ophiocordyceps unilateralis. Он вдохновил людей на создание видеоигры и сериала HBO «The Last of Us». По их сюжету, грибковая инфекция превращает людей в зомбиподобных существ и приводит к краху общества.
В реальном мире с грибком Ophiocordyceps unilateralis контактируют муравьи, когда его споры падают на них с дерева или растения. Эти споры проникают в тело муравья, но не убивают его. Попав внутрь организма, грибок распространяется в виде дрожжей. Из-за этого муравей перестаёт общаться с сородичами и начинает бесцельно шататься. В конце концов он становится гиперактивным.
Следующая фаза — это «саммит». Во время неё грибок заставляет муравья взбираться по растению и цепляться челюстями за лист или стебель. Наконец, грибок пожирает все органы муравья, включая мозг. Затем из головы мёртвого насекомого вырывается стебель, который производит споры, падающие на здоровых муравьёв.
Сейчас учёным известно множество видов Ophiocordyceps. Каждый из этих грибков крошечный и ведёт особый образ жизни. Некоторые из них живут только в определённых районах: например, Ophiocordyceps salganeicola, паразит общественных тараканов, встречается только на островах Рюкю в Японии.
Грибок-зомби Massospora cicadina в последние годы тоже привлёк много внимания. Он заражает и контролирует периодических цикад, которые живут под землей и ненадолго вылезают наружу для спаривания в 13- или 17-летних циклах.
Подобные грибки должны были бы за столько лет эволюции развить определённые инструменты, которые бы позволили им заразить кого-то ещё, кроме цикад или муравьёв.
Некоторые грибки и правда могут быть опасны для человека. Например, это Aspergillus fumigatus и Cryptococcus neoformans. Они способны проникать в наши лёгкие и вызывать симптомы, похожие на пневмонию. Cryptococcus neoformans может распространяться за пределы лёгких — в центральную нервную систему. Он способен вызвать чувствительность к свету, рвоту, скованность шеи у людей.
Грибки процветают в постоянно тёплой и влажной среде. Защититься от многих из них помогает приём душа после того, как вы вспотели или испачкались. Также не стоит делиться собственными полотенцами или спортивным инвентарём с другими людьми.