Учёный объяснил, можем ли мы производить энергию при помощи вулканов

Геотермальная энергия исходит из тепла, которое вырабатывается естественными процессами глубоко в недрах Земли. В большинстве областей это тепло нагревает только горные породы и подземные воды вблизи поверхности, но в вулканически активных регионах оно может плавить горные породы, образуя магму.

Для использования этой энергии инженеры находят области, где магма находится близко к поверхности, и бурят глубокие скважины до нагретых пород и воды. Далее эти скважины выводят пар на поверхность, где он и отправляется на электростанцию для выработки энергии.