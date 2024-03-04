Учёный объяснил, можно ли создать силовое поле, которое защищает от снарядов, как в фильме «Дюна»

Физик, профессор Джим Аль-Халили из Университета Суррея, считает, что однажды станет возможным построить силовое поле, основанное на электромагнетизме. Он сильнее, чем гравитация, и радиус действия у него больше, чем у ядерных сил. Но он также способен влиять только на тела, которые энергетически заряжены. Поэтому при обнаружении снаряда его потребуется сначала зарядить.

Это можно было бы сделать, полагает Аль-Халили, бомбардируя объект пучком позитронов. Это частицы антивещества, имеющие равную массу с электронами, вращающимися вокруг атомов, и противоположный им электрически заряд. Когда позитроны и электроны собираются вместе, они полностью уничтожают друг друга.

Хоть и звучит всё это правдоподобно, такая технология появится лишь в далёком будущем. То есть позднее, чем через 20 тысяч лет.

Одна из концепций, которая сейчас разрабатывается, — электрическая броня для боевых танков. Обычно танк имеет массивные стальные пластины, которые отражают летящие бомбы, ракеты и артиллерийский огонь. Новая идея заключается в том, что толстая броня заменяется двумя более тонкими металлическими пластинами, разделёнными изолирующим слоем. Когда металлический снаряд проникает во внешний слой и воздействует на второй, он замыкает цепь и позволяет передать в снаряд огромное количество мощности и энергии. Это уничтожает снаряд или смягчает его разрушительное воздействие.