Учёный объяснил, насколько далеко от нас находится горизонт

Горизонт — это как бы «край» Земли на фоне неба. А если говорить по-научному, то это место, где ваш взгляд касается земли.

Наша планета имеет форму сферы, которая закрывает примерно половину неба. Поскольку по сравнению с отдельным человеком эта сфера довольно большая (её радиус — около 6400 километров), то она кажется плоской. Горизонт при этом — это на самом деле круг с центром там, где вы сейчас находитесь.