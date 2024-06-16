Учёный объяснил, насколько мы близки к созданию притягивающих лучей, как в «Звёздном пути»

На Земле мы можем использовать пылесос, чтобы притянуть что-то к себе. На самом же деле мы убираем часть молекул воздуха на ближней стороне объекта, за счёт чего молекулы, оставшиеся на дальней стороне, его толкают. Правда, лучом это не считается, да и в космосе работать всё равно не будет.

Тем не менее есть способы перемещать предметы в космосе без использования лучей. «Гравитационный трактор» — предлагаемая конструкция космического корабля, который зависает или вращается вокруг астероида и использует взаимное гравитационное притяжение, чтобы сбить этот астероид с курса. Однако гравитация сама по себе очень слаба.