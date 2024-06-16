Учёный объяснил, насколько мы близки к созданию притягивающих лучей, как в «Звёздном пути»И как эти лучи будут работать
На Земле мы можем использовать пылесос, чтобы притянуть что-то к себе. На самом же деле мы убираем часть молекул воздуха на ближней стороне объекта, за счёт чего молекулы, оставшиеся на дальней стороне, его толкают. Правда, лучом это не считается, да и в космосе работать всё равно не будет.
Тем не менее есть способы перемещать предметы в космосе без использования лучей. «Гравитационный трактор» — предлагаемая конструкция космического корабля, который зависает или вращается вокруг астероида и использует взаимное гравитационное притяжение, чтобы сбить этот астероид с курса. Однако гравитация сама по себе очень слаба.
Вместо гравитации Европейское космическое агентство (ЕКА) рассмотрело возможность использования электростатического притяжения. Оно имеет гораздо большую силу, но при этом бывает как положительным, так и отрицательным. Кроме того, заряды на самом объекте обычно почти равны нулю.
В рамках исследования ЕКА рассматривались способы зарядки подходящего астероида. Одним из них было распыление на него электронов. Если вы будете поддерживать космический корабль заряженным примерно до 20 000 вольт, то это может сработать. В результате вы увидите поток заряжающихся электронов как своего рода притягивающий луч. Однако процесс равно будет гораздо медленнее, чем в научной фантастике.