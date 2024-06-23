Учёный объяснил, почему коты любят сидеть на ноутбуке

Недавние исследования показывают, что кошки способны имитировать поведение человека. В ходе одной работы даже выяснилось, что они могут соотносить своё тело с нашим, чтобы повторять действия.

Но, по словам доктора Дэвида Сэндса, эксперта в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, кошкам сложно имитировать процесс набора текста.

Также вряд ли кошек привлекает исключительно тепло, которое исходит от ноутбука.