Учёный объяснил, почему Луна кажется больше вблизи горизонта

Эксперименты, проведённые в 1950-х и 1960-х годах когнитивными психологами Ирвином Роком и покойным Ллойдом Кауфманом, показали, что люди видят Луну на горизонте иногда в три раза больше, чем когда она находится над головой. Однако если смотреть на неё через скрученное бумажное полотенце, то она будет одинакового размера всегда. Так в чём же дело?

В создании иллюзии огромной Луны у горизонта играют роль два эффекта. Одна из них — иллюзия Понцо. Наш мозг интерпретирует две почти вертикальные линии не как наклонённые друг к другу, а как параллельные, но сходящиеся на расстоянии. Другими словами, наш мозг легко обмануть при помощи перспективы.