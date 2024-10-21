Наука и технологии
Опубликовано 21 октября 2024, 23:15
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Учёный объяснил, почему Луна кажется больше вблизи горизонта

Но это всё иллюзия
Около горизонта Луна выглядит действительно огромной: намного больше, чем когда она находится у нас над головой. Но в действительности её размеры всегда остаются одинаковыми. Астроном рассказал, с чем связан этот эффект.
Учёный объяснил, почему Луна кажется больше вблизи горизонта
© FTiare

Эксперименты, проведённые в 1950-х и 1960-х годах когнитивными психологами Ирвином Роком и покойным Ллойдом Кауфманом, показали, что люди видят Луну на горизонте иногда в три раза больше, чем когда она находится над головой. Однако если смотреть на неё через скрученное бумажное полотенце, то она будет одинакового размера всегда. Так в чём же дело?

В создании иллюзии огромной Луны у горизонта играют роль два эффекта. Одна из них — иллюзия Понцо. Наш мозг интерпретирует две почти вертикальные линии не как наклонённые друг к другу, а как параллельные, но сходящиеся на расстоянии. Другими словами, наш мозг легко обмануть при помощи перспективы.

Учёный объяснил, почему Луна кажется больше вблизи горизонта
© Grant Faint/Getty Images

Второй эффект, связанный с Луной, заключается в том, что горизонт мы видим дальше, чем всё остальное. В результате когда Луна находится на горизонте, мы думаем, что она дальше от нас. Её размер в действительности не меняется, а наш мозг это интерпретирует так, что небесное тело нам кажется огромным.