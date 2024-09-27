Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2024, 12:45
1 мин.

Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть лето

Это связано с наклоном Земли
Многие из нас любят лето. Но оно не может длиться вечно, потому что наша планета наклонена. Об этом рассказала подробнее Стефани Спера, профессор географии и окружающей среды, которая изучает сезонные изменения ландшафта.
Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть лето
© Free-Photos via pixabay.com

Прежде всего, нужно понимать, что Земля — это сфера. Каждый год она движется по своей орбите и совершает один оборот вокруг Солнца. Орбита нашей планеты — эллипс, который больше напоминает овал, чем круг. Поэтому иногда Земля находится ближе к Солнцу, а иногда — дальше от него.

Также Земля вращается вокруг своей оси, как волчок. Полный оборот в этом случае она совершает за 24 часа. При этом ось всегда наклонена на 23,5 градуса в одном и том же направлении — к Полярной звезде. Именно этот наклон вызывает смену времён года.

Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть лето
© Star Walk

В июне Северное полушарие планеты наклонено к Солнцу. В результате Земля получает в этот период больше солнечного света, солнечной энергии, более длинные дни. В то же время Южное полушарие наклонено в сторону от Солнца. Поэтому в Австралии, Чили и Аргентине в это же время зима.

Другими словами, поскольку Земля движется вокруг Солнца в течение года, то части планеты, которые получают больше всего света, постоянно меняются.

Если бы наша Земля не была наклонена вообще, то времён года не было бы. А если бы наклон был сильнее, то лето стало бы жарче, а зима — холоднее, чем сейчас.

Источник:The Conversation
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#наука
,
#планета
,
#ученые