Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть лето

Прежде всего, нужно понимать, что Земля — это сфера. Каждый год она движется по своей орбите и совершает один оборот вокруг Солнца. Орбита нашей планеты — эллипс, который больше напоминает овал, чем круг. Поэтому иногда Земля находится ближе к Солнцу, а иногда — дальше от него.

Также Земля вращается вокруг своей оси, как волчок. Полный оборот в этом случае она совершает за 24 часа. При этом ось всегда наклонена на 23,5 градуса в одном и том же направлении — к Полярной звезде. Именно этот наклон вызывает смену времён года.