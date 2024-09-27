Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть лето

Учёный объяснил, почему на нашей планете не может всегда быть летоЭто связано с наклоном Земли
Прежде всего, нужно понимать, что Земля — это сфера. Каждый год она движется по своей орбите и совершает один оборот вокруг Солнца. Орбита нашей планеты — эллипс, который больше напоминает овал, чем круг. Поэтому иногда Земля находится ближе к Солнцу, а иногда — дальше от него.
Также Земля вращается вокруг своей оси, как волчок. Полный оборот в этом случае она совершает за 24 часа. При этом ось всегда наклонена на 23,5 градуса в одном и том же направлении — к Полярной звезде. Именно этот наклон вызывает смену времён года.
В июне Северное полушарие планеты наклонено к Солнцу. В результате Земля получает в этот период больше солнечного света, солнечной энергии, более длинные дни. В то же время Южное полушарие наклонено в сторону от Солнца. Поэтому в Австралии, Чили и Аргентине в это же время зима.
Другими словами, поскольку Земля движется вокруг Солнца в течение года, то части планеты, которые получают больше всего света, постоянно меняются.
Если бы наша Земля не была наклонена вообще, то времён года не было бы. А если бы наклон был сильнее, то лето стало бы жарче, а зима — холоднее, чем сейчас.