Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2025, 16:30
1 мин.

Учёный объяснил, почему в космосе не бывает жидкостей

Всё дело в давлении
Жидкое состояние вещества требует довольно узкого диапазона температур и давлений. Но соблюдаются ли эти условия в космическом пространстве?
© Gale Blog

По словам доктора Аластера Ганна, радиоастронома в Центре астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете, в космосе давление почти везде равно нулю. В результате жидкость там просто не может существовать.

© NASA

В целом любой материал может находиться либо в твёрдом, либо в газообразном состоянии. Это зависит от температуры окружающей среды. При этом если в атмосфере планеты или под её корой есть давление, то существует вероятность образования там жидкостей.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
