Учёный объяснил, почему вряд ли боты смогут заменить учителей-людей

Но подобные технологии для обучения людей — это уже не что-то новое. Так, в 1950-х годах Б. Ф. Скиннер спроектировал так называемые обучающие машины. Если ученик отвечал на вопрос верно, то машина продвигалась вперёд, если нет — учащийся оставался на этом этапе до тех пор, пока не решал задачу.

Однако проблема была в том, что студенты не учились многому. Кроме того, они считали такие «нечеловеческие» методы скучными.

Совсем недавно появились «массовые открытые онлайн-курсы», или MOOC. И вновь студенты через какое-то время потеряли к ним интерес и вышли из системы.

Искусственный интеллект уже используется для создания репетиторов по предметам. Но насколько он станет эффективным?

Скорее всего, учащимся вновь не понравится использование ботов вместо реальных учителей. Есть несколько причин на это. Например, студенты вряд ли с такими преподавателями будут так же взволнованы и вдохновлены, как при общении с живым человеком. Отсутствие конфиденциальности и безопасности данных также может быть сдерживающим фактором. Эти платформы собирают информацию о студентах и ​​их успеваемости, которая может быть использованы не по назначению или продана.

Кроме того, если бот станет обучать миллионы людей одновременно, то мы можем утратить оригинальность. Откуда она возьмётся, если «академический успех» зависит от повторения того, что говорит инструктор на основе ИИ?