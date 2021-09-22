Учёные оценили вероятность наступления нового ледникового периода

Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра "Метео", высказал другую точку зрения. Он подчеркнул, что на Земле действительно время от времени случаются остановки в потеплении. "За последние 80 лет климатологи наблюдали два периода остановки в потеплении. Слабое похолодание отмечалось с середины 1940-х до конца 1960-х годов XX века, и в первом десятилетии XXI века также произошла остановка в глобальном потеплении, но в последние годы потепление вновь возобновилось", - отметил исследователь. По его словам, в ближайшие несколько десятилетий такого резкого снижения температуры на 10-20 градусов не будет.