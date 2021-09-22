Учёные оценили вероятность наступления нового ледникового периода

Учёные оценили вероятность наступления нового ледникового периодаОн может быть вызван перестройкой течений в Северной Атлантике
Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН", предположил, что вместе с глобальным потеплением некоторым районам планеты (Европе и европейской части России) грозит похолодание. Как отмечает "Лайф", учёный в разговоре с Ura.ru отметил возможность резкого снижения температуры на - 10, - 20 градусов. Произойдёт это в случае, если течения, расположенные в Северной Атлантике, перестроятся. Также исследователь добавил, что подобное уже было в Европе: тогда период "Малый дриас" длился примерно тысячу лет и завершился 11 тысяч лет назад.
Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра "Метео", высказал другую точку зрения. Он подчеркнул, что на Земле действительно время от времени случаются остановки в потеплении. "За последние 80 лет климатологи наблюдали два периода остановки в потеплении. Слабое похолодание отмечалось с середины 1940-х до конца 1960-х годов XX века, и в первом десятилетии XXI века также произошла остановка в глобальном потеплении, но в последние годы потепление вновь возобновилось", - отметил исследователь. По его словам, в ближайшие несколько десятилетий такого резкого снижения температуры на 10-20 градусов не будет.