Учёный раскрыл сработавший способ продлить жизнь животным

Исследователи уже открыли, что фукоксантин замедляет процесс старения у некоторых животных (муха дрозофила, круглый червь), повышает выживаемость их как организмов и снижает скорость старения человеческих клеток.

Увеличения же продолжительности жизни дрозофил, по словам автора, удалось достичь благодаря генетическому и фармакологическому вмешательству.

Учёный заключил, что сейчас наилучшие результаты показывают экспериментальные тесты, во время которых у животных включают или отключают нужные гены. Так, подобная манипуляция позволила на 70 % увеличить срок жизни дрозофил. В то же время препараты действуют на животных гораздо слабее.

На данный момент, как утверждает автор, предполагается, что старение происходит не из-за изменения клеток, а из-за жесткости внеклеточного матрикса. Это явление и станет в будущем предметом исследования.

Проведённые исследования также обозначили, рассказал Алексей, новый вероятный способ продлить жизнь. Он заключается в восстановлении структуры ДНК.