Учёный раскрыл сработавший способ продлить жизнь животным

Учёный раскрыл сработавший способ продлить жизнь животнымИ рассказал о деталях будущих экспериментов в этом направлении
В Институте биологии, по словам корреспондента Олеси Фарберович, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН исследуют факторы, которые влияют на изменения организма с возрастом, процесс старения. Тесты позволяют выяснить, каким потенциалом обладают гены, призванные регулировать у млекопитающих продолжительность жизни.
Биолог Алексей Москалев заметил, что один из способов приблизиться к изучению способов влиять на продолжительность жизни человека - это исследование животных-долгожителей, которые наиболее близки эволюционно к нему. При этом только отдельные человеческие гены, соотносящиеся с долголетием, могут регулироваться при помощи приёма лекарств.
Исследователи уже открыли, что фукоксантин замедляет процесс старения у некоторых животных (муха дрозофила, круглый червь), повышает выживаемость их как организмов и снижает скорость старения человеческих клеток.
Увеличения же продолжительности жизни дрозофил, по словам автора, удалось достичь благодаря генетическому и фармакологическому вмешательству.
Учёный заключил, что сейчас наилучшие результаты показывают экспериментальные тесты, во время которых у животных включают или отключают нужные гены. Так, подобная манипуляция позволила на 70 % увеличить срок жизни дрозофил. В то же время препараты действуют на животных гораздо слабее.
На данный момент, как утверждает автор, предполагается, что старение происходит не из-за изменения клеток, а из-за жесткости внеклеточного матрикса. Это явление и станет в будущем предметом исследования.
Проведённые исследования также обозначили, рассказал Алексей, новый вероятный способ продлить жизнь. Он заключается в восстановлении структуры ДНК.