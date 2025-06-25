Учёный рассказал, будем ли мы когда-нибудь замораживать людей

Также мы уже умеем замораживать человеческие эмбрионы. Происходит это на той стадии, когда они представляют собой набор из нескольких клеток. Выживают эмбрионы за счёт того, что их подготавливают к анабиозу: добавляют защитный агент, который отсасывает воду и предотвращает образование кристаллов льда. Далее эти эмбрионы подвергаются мгновенной заморозке в резервуарах с жидким азотом при температуре -196°C.

Что касается заморозки человека, то это было бы очень сложно осуществить так, чтобы он выжил. Потребовалось бы очень рискованное извлечение воды из тела, а также инъекции химикатов в каждую часть организма. Так что, возможно, лучшим вариантом была бы спячка, а не замораживание.