Учёный рассказал, чем ограничена Вселенная

Учёный рассказал, чем ограничена ВселеннаяНа самом деле мы можем видеть далеко не все галактики
В 1915 году Альберт Эйнштейн придумал собственную теорию гравитации, а через год применил её к Вселенной. Это означало, что на самом деле Вселенная не может находиться в абсолютно неподвижном состоянии. А в 1929 году благодаря астроному Эдвину Хабблу стало известно, что после Большого взрыва галактики до сих пор постепенно отдаляются друг от друга. Именно это и означает расширение Вселенной - увеличение расстояния между галактиками.
Возраст Вселенной - 13,82 миллиарда лет. И на самом деле мы можем видеть только те галактики, которые существуют в "наблюдаемой Вселенной", в центре которой находится Земля. Нужно добавить, что эта область Вселенной на самом деле ограничена "космическим горизонтом". Известно, что за ней есть множество других галактик (возможно, бесконечное количество), однако видеть из них мы способны лишь те, свет которых добрался до нас за менее чем 13,82 миллиарда лет.